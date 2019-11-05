OUKITEL Y1000 защищённый смартфон

Новый Y1000 защищён от пыли и влаги по стандарту IP68.

В качестве материалов для сборки корпуса выбрана комбинация полиуретана (TPU) и пластика с добавлением стекловолокна. Его толщина составляет всего 11.2 мм.

На выбор предлагаются целых шесть цветов корпуса: классический чёрный, розовый, красный, тёмно-синий, сиреневый и голубой.

OUKITEL Y1000 оснащён 6.088-дюймовым дисплеем HD+. Фронтальной камерой на 5МП, а задняя камера на 8+2 Мп.

Внутри установлен четырёхъядерный процессор MediaTek MT6580p в паре 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения карточкой microSD объёмом до 128 ГБ.

OUKITEL Y1000 поступит в продажу 11 сентября всего лишь за 130$.