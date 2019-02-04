Объектив для смартфона Black Eye Pro Cinema Wide G4 расширяет охват до 120-градусного обзора

Дополнительные линзы для смартфонов не новы, они существуют уже довольно давно, добавляя новый уровень универсальности для создателей контента. По сути, вы надеваете дополнительный объектив на существующую камеру вашего телефона, чтобы получить более широкий обзор.

Компания Black Eye выпустила новый объектив Pro Cinema Wide G4. Он оптимизирован для мобильных телефонов, выпущенных в 2018 году и позже. Угол обзора 120 °, позволяющий создавать идеальные пейзажи или групповые снимки. Двухстороннее покрытие AR + на всех стеклянных элементах для предотвращения нежелательного отражения и улучшения цвета. Эти карманные линзы легко перемещаются в любом месте. Система прикрепления Universal Clip работает со смартфонами, планшетами и ноутбуками и может использоваться с передней и задней камерой.

Стоит отметить, что зажимы для объективов не являются волшебными, они будут хорошо работать, когда их закрепят на смартфоне с приличной камерой, но плохая камера смартфона с хорошим объективом все еще плохая камера, так что не ждите, что этот маленький аксессуар произведет революцию в любительской фотографии. Black Eye Pro Cinema Wide G4 обойдется в $90.