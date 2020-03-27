Объемы предзаказов Huawei P40 Pro не впечатляют

Вчера компания Huawei представила свои флагманские смартфоны P40, P40 Pro и P40 Pro+, которые оказались довольно дорогими. В Европе Huawei P40 оценен в 800 евро за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, Huawei P40 Pro стоит 1000 евро за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, а топовый P40 Pro+ и вовсе предлагают купить за 1400 евро. Смартфоны доступны для предзаказа в Huawei Mall, Huawei, Jingdong и других площадках уже почти целые сутки, и первые результаты не впечатляют. Например, в крупнейшем магазине Jingdong было собрано всего 20 тысяч заказов на Huawei P40 Pro – ажиотажем такие цифры точно не назовешь.