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Объявлена цена HONOR Magic 9

Компания HONOR раскрыла цену флагманского смартфона Magic 9, официальная презентация которого состоится уже сегодня. Итак, конфигурация с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 900 долларов. С учетом государственной субсидии цена составит 820 долларов. Смартфон выйдет в черной, белой, зеленой и желтой расцветках.

По предварительным данным, Magic9 получит 6,37-дюймовый LTPS-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор ёмкостью 8000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 50 Вт соответственно, фронтальную камеру на 55 Мп, тыльную камеру с модулями разрешением 200 Мп (сенсор оптического формата 1/1,4 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом и датчик 1/1,56 дюйма), 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, кнопку вызова AI, кнопку спуска затвора камеры, защиту от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K, а также корпус толщиной 8,49 мм и массой 209 г.
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