Объявлена цена и дата выхода смартфона Samsung Galaxy S10 5G

2019-04-01, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S10 5G ; [62]
Компания Samsung объявила цену и дату начала продаж смартфона Galaxy S10 5G. Итак, 5 апреля в Южной Корее стартует прием предзаказов, а 15 апреля начнутся поставки. Версия с 256 ГБ флэш-памяти обойдется в 1231 доллар, а вариант с 512 ГБ памяти будет стоить 1366 долларов. Напомним, что смартфон оснащается поддержкой сетей 5G, дисплеем диагональю 6,7 дюйма, основной камерой с датчиками на 12 Мп, 12 Мп, 16 Мп и датчиком глубины, фронтальной камерой на 10 Мп с датчиком глубины, топовыми процессорами Exynos 9820 или Snapdragon 855, а также аккумулятором на 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт.


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