Объявлена дата анонса полноэкранного смартфона Meizu M6s

Компания Meizu объявила о том, что официальная презентация смартфона Meizu M6s состоится 17 января. Опубликованный китайским производителем тизер явно намекает на разрушение старого формата с крупными рамками. Что до характеристик, то слухи прочат смартфону 5,7-дюймовый дисплей, процессор Exynos 7872, до 4 ГБ оперативной памяти, до 64 ГБ встроенной памяти, 12-Мп основную камеру, сканер отпечатка пальца на боковой грани, аккумулятор на 2930 мАч и Flyme OS на Android Nougat. Предполагается, что в марте будет анонсирован еще один смартфон – юбилейный Meizu 15.