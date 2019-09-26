Объявлена дата международного релиза Nubia Red Magic 3S

Компания Nubia объявила о том, что смартфон Nubia Red Magic 3 появится в международной продаже 16 октября 2019 года. Вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти обойдется примерно в 420 долларов. Пожалуй, перед нами самый доступный геймерский смартфон на рынке, который может похвастаться топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 48-Мп тыльной камерой, дисплеем с кадровой частотой 90 Гц и продвинутой системой охлаждения. Старшая версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти будет стоить 540 долларов.