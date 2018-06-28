Sony Xperia XZ2 Premium оценен в 1000 долларов

Компания Sony объявила дата начала американских продаж своего флагманского смартфона Sony Xperia XZ2 Premium, который был представлен еще в апреле этого года. Аппарат можно будет купить с 30 июля по цене 999 долларов. Прием предзаказов откроется в Amazon и Best Buy уже 9 июля. Бонусом предзаказа станут беспроводные наушники Sony Xperia Ear Duo, которые отдельно продаются за 280 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается 5,8-дюймовым дисплеем Triluminos HDR с разрешением 4К (2160:3840 пикселей), процессором Snapdragon 845, двойной основной камерой на 16 Мп и 12 Мп, которая способна записывать видео 4K HDR, 13 Мп фронтальной камерой, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, корпусом, защищённым по стандартам IP65/68, аккумулятором на 3540 мАч и операционной системой Android 8.