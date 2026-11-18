Объявлена дата выхода Motorola Edge 70 Neo

Компания Motorola объявила, что официальная презентация смартфона Motorola Edge 70 Neo состоится в Индии уже 24 ноября. Судя по рендеру, аппарат получит изогнутую тыльную панель, скругленные края корпуса и основную камеру в квадратном блоке.

Ранее производитель подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, графическим адаптером Adreno 810 и нейроускорителем, от 6 ГБ оперативной памяти, 6,8-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 1,5K, тыльной камеры с главным модулем на базе 50-Мп сенсора Sony LYTIA 710 и с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS), а также батареи ёмкостью 7000 мАч. Ранее смартфон протестировали в бенчмарке Geekbench, где он набрал 723 и 2943 балла в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.