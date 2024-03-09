Объявлена дата выхода Poco X6 Neo

Компания Xiaomi объявила дату выхода среднебюджетного смартфона Poco X6 Neo. Аппарат представят в Индии уже 13 марта. Также производитель опубликовал тизер, раскрывающий дизайн устройства. Предполагается, что перед нами международная версия выпущенного ранее Redmi Note 13R Pro.

Если это правда, то новинку оснастят 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1000 нит, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6080, 12 ГБ оперативной памяти формата LPDDR4x, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 108 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, предустановленной оболочкой MIUI 14 на основе ОС Android 13, боковым дактилоскопом, ИК-модулем и поддержкой сотовых сетей пятого поколения.