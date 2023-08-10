Объявлена дата выхода планшета Xiaomi Pad 6 Max

Компания Xiaomi объявила, что планшет Xiaomi Pad 6 Max будет официально представлен 14 августа в Китае. На том же мероприятии покажут складной смартфон Xiaomi Mix Fold 3. По предварительным данным, аппарат получит огромный 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2,8K и частотой обновления 144 Гц, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой до 3 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти, операционную систему Android 13 с фирменной надстройкой MIUI 14 из «прошивки», поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт и основную камеру разрешением 50 Мп.

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