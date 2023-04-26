Объявлена дата выхода смартфонов Realme 11

Компания Realme объявила, что смартфоны серии Realme 11 будут официально представлены уже 10 мая. Предполагается, что в линейку войдут модели Realme 11, Realme 11 Pro и Realme 11 Pro+. По предварительным данным, Realme 11 Pro+ оснастят 200-Мп тыльной камерой в массивном круглом блоке, фронтальной камерой на 16 Мп, до 16 ГБ ОЗУ, до 1 ТБ флеш-памяти, 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, однокристальной системой MediaTek Dimensity 1080, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой 100-Вт зарядки.