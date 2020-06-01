Объявлены цены на материнские платы B550 компании Gigabyte

Gigabyte опубликовала стоимость модельного ряда представленных не так давно материнских плат чипсета AMD B550. Были обнародованы характеристики и возможности плат. Серия Gigabyte B550 Aorus представляет широкий диапазон цен. Материнские платы появятся этим летом.

Замыкает список материнская плата micro-ATX B550M DS3H, стоимость которого всего 94 доллара. Затем идут: B550M Gaming по цене 99 долларов, версия Elite стоимостью 109 долларов. Micro-ATX плата B550M Aorus Pro стоит 129 долларов и Gaming X обойдется в 139 долларов.

Более дорогие платы начинаются от 150 долларов: плата B550 Aorus Elite будет стоить от 159 долларов, версии Aorus Pro и Pro AC оценены в 179 и 189 долларов, соответственно. Также были представлены платы B550I Aorus Pro AX за 179 долларов и плата B550 VISION D ATX по цене 259 долларов. Самой дорогой платой считается плата B550 Aorus Master, которая обойдется в 347 долларов.