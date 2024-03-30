Объявлены цены на ремонт Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition

Компания Xiaomi объявила цены на ремонт флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition. Итак, замена материнской платы оценена в 426 долларов, дисплея – 238 долларов, главного модуля основной камеры – 139 долларов, тыльной панели – 40 долларов, аккумулятора – 25 долларов, а сверхширокоугольного модуля – 68 долларов. Цены актуальны для китайского рынка.

Напомним, что оснащенный в 1225 долларов смартфон оснащается 6,73-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3200:1440 пикселей, динамической кадровой частотой LTPO до 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и частотой ШИМ-затемнения 2160 Гц, топовой 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флэш-памятью UFS 4.0, двухконтурной системой охлаждения, основной камерой Leica с модулями на 50 Мп (1-дюймовый датчик Sony LYT-900), 50 Мп (сверхширик на сенсоре Sony IMX858), 50-Мп (3,2-кратный оптический зум на IMX858) и 50-Мп (перископический модуль с 5-кратным зумом на том же датчике IMX858, селфи-камерой разрешением 32 Мп (OmniVision OV32B40), батареей ёмкостью 5300 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, а также корпусом с рамкой из титана.
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