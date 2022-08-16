Объявлены цены смартфонов Oppo A57 и A57s для европейского рынка

Компания Oppo выпустила в этом году смартфон Oppo A57 5G в Китае, а также представила версию с 4G в Индии и Таиланде. Теперь производитель намерен выпустить Oppo A57 и A57s в Европе. Oppo A57 оценен в 169 евро, а Oppo A57s со 128 ГБ флэш-памяти поступит в продажу за 199 евро.

Oppo A57 оснащен 6,56-дюймовой ЖК-панелью с разрешением HD+ (1612 x 720). Частота обновления 60 Гц, дисплей поставляется с защитой Panda MN228 Glass. Основан смартфон на чипсете MediaTek Helio G35 в сочетании с 64 ГБ памяти и 4 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Работает устройство под управление ColorOS 12.1 на базе Android 12. Устройство имеет двойную заднюю камеру с разрешениями 13 и 2 МП. Селфи-камера предлагает разрешение 8 МП. Другие функции включают боковой сканер отпечатков пальцев, порт USB Type C, разъем для наушников 3,5 мм, рейтинг защиты от воды и пыли IPX4 и IP5X.