Объявлены характеристики беспроводной зарядки UMIDIGI Q1

2018-05-17, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - UMIDIGI Q1; [83]
Во время выпуска флагманской серии UMIDIGI Z2, UMIDIGI также упомянули о своем собственном беспроводном зарядном устройстве UMIDIGI Q1, который совместим с UMIDIGI Z2 Pro и другими смартфонами, таких как iPhone X, iPhone 8, серии Galaxy S, Xiaomi Mix 2S и так далее. Он также является одним из самых быстрых беспроводных зарядных устройств на рынке и обеспечивает максимальную пропускную способность для беспроводной сети, с пропускной способностью 15 Вт для устройств с поддержкой Qi.

В UMIDIGI Q1 используется популярный стандарт зарядки Qi. Он предлагает четыре режима беспроводной зарядки, режим обычной зарядки 5 Вт, 7,5 Вт, 10 Вт и быстрый режим зарядки до 15 Вт для UMIDIGI Z2 Pro. Беспроводное зарядное устройство также имеет защиту от экстремальных температур и высокого напряжения, а также обнаружения инородных тел.
С помощью UMIDIGI Q1, UMIDIGI Z2 Pro может быть полностью заряжен в течение 100 минут при емкости аккумулятора 3650 мАч. Так что это действительно хороший результат для беспроводной зарядки. Эффективность данного зарядного устройства ~80%.

Верхняя панель выполнена из ​​2,5-дюймового стекла. UMIDIGI Q1 имеет металлическую конструкцию из алюминиевого сплава, а другие бренды предпочитают использовать дешевый пластик. В нижней части используется три резиновые прокладки для лучшей устойчивости устройства. У UMIDIGI Q1 рабочая поверхность 100 мм и её толщина 5 мм. Он использует входной интерфейс Type-C и поддерживает вход 5V 2A / 9V 2A / 12V 2A, выход 5V 1.65A / 9V 1.65A.
UMIDIGI Q1 доступен в двух цветах: красный и черный. Кроме того, в комплекте есть фирменный кабель Type-C.
Габариты UMIDIGI Q1: Диаметр: 100 мм, Толщина: 5 мм, Вес: 82,5 г


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