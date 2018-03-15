Объявлены российские цены на Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus

Компания Xiaomi поделилась подробностями российского релиза доступных безрамочных смартфонов Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Итак, Xiaomi Redmi 5 с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти оценен в 11 990 рублей, с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти – 12 990 рублей, а модель Xiaomi Redmi 5 Plus с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ обойдется в 13 990 рублей.

Напомним, что Xiaomi Redmi 5 получил 5,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1440:720 пикселей) и соотношением сторон 18:9, 12 Мп основную и 5 Мп фронтальную камеры, 8-ядерный чипсет Snapdragon 450, 2/3 ГБ оперативной и 16/32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 3300 мАч, поддержку двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. Redmi 5 Plus оснастили 5,99-дюймовым дисплеем 18:9, процессором Snapdragon 625, аккумулятором на 4000 мАч, а также версией с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Работают смартфоны под управлением Android 7.1.2 Nougat с оболочкой MIUI 9.