Объявлено название нового контроллера VR Oculus Jedi

Будущий контроллер Oculus Jedi Controller будет похож на Oculus Touch. С тем же расположением кнопок и триггеров. Работа ведется над улучшением обратной тактильной связи и распознаванием пальцев. Новый контроллер будет прямым конкурентом компании Valve.

Oculus Jedi Controller будет содержать клавиши A/X и B/Y в каждой руке, а также триггеры и переключатель большого пальца.

Контроллер нового поколения Oculus Jedi Controller будет дебютировать вместе с автономной гарнитурой следующего поколения Del Mar. Более подробная информация появится на цифровом мероприятии Oculus Connect, который стартует через несколько месяцев.