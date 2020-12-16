Обнаружен Samsung Galaxy S21 Ultra с Exynos 2100 и 12 ГБ ОЗУ

Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra теперь официально подтверждены, презентация состоится в январе 2021. Ожидается, что Galaxy S21 Ultra станет первым смартфоном серии S с поддержкой S Pen.

Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra появился в базе данных тестировщика Geekbench с процессором Exynos.

Семейства грядущих флагманов серии Galaxy S21, выходящее на такие рынки, как США и Южная Корея, будет оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 888. А рынки Европы и Индии получат версию с процессором Exynos 2100.

В Geekbench 5 Galaxy S21 Ultra был замечен с процессором Exynos 2100 в паре 12 ГБ ОЗУ на операционной системе Android 11. По слухам, процессор Exynos 2100 будет потреблять гораздо меньше энергии, чем чип предшественника Exynos 990 . Ядра Cortex-A78 и Cortex-A55 обеспечивают более высокую производительность, чем их аналоги в Snapdragon 888. Это может позволить Exynos 2100 предложить немного лучшую производительность, чем Snapdragon 888.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 Ultra
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