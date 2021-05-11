Обновлённые ноутбуки Gigabyte G5/G7 получили GPU GeForce RTX 3050

Компания Gigabyte пополнила ассортимент игровых ноутбуков обновленными моделями G5 и G7, которые построены на процессорах Intel Tiger Lake-H. Младшая модель получила 15,6-дюймовый экран с разрешением Full HD и кадровой частотой 144 Гц, а также 6-ядерный 12-поточный процессор Core i5-11400H с тактовой частотой от 2,7 до 4,5 ГГц. Старшая модель оснащается 17,3-дюймовым дисплеем с теми же параметрами и 8-ядерным 16-поточным чипом Core i7-11800H с тактовой частотой от 2,3 до 4,6 ГГц.

Новинки также оборудовали дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti или GeForce RTX 3050, до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200, 2,5-дюймовым накопителем и двумя SSD М.2 2280, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, Ethernet-контроллером, клавиатурой с подсветкой и стереофоническими динамиками по 2 Вт. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.

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