Обновление улучшает работу камеры в Nokia 9 PureView

2019-04-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Nokia 9 PureView; [96]
Как сообщают пользователи камерофона Nokia 9 PureView, для их устройства вышло очередное обновление. Прошивка ускоряет работу дактилоскопического сенсора, улучшает цветопередачу экрана, улучшает работу режима HDR в камере, уменьшает шарпинг на снимках в формате JPG, а также корректнее выставляет экспозицию при съемке.

Напомним, что смартфон оснащается основной камерой с пятью модулями с оптикой ZEISS, 5,99-pOLED дисплеем с разрешением 2880:1440 пикселей, подэкранным сканером отпечатков пальцев,20 Мп фронтальной камерой, прошлогодним чипсетом Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 3320 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт и беспроводной зарядкой стандарта Qi, а также портом USB Type-C.

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