Обновление улучшило камеру Xiaomi Mi 10

Компания Xiaomi выпустила обновление для флагманских смартфонов Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro, которое призвано прокачать фото и видеовозможности их камер. Отмечается улучшенная системы стабилизации при съемке видео, поддержка плавного зума, серийной фотосъемки, возможность регулировать баланс белого, параметры фокусировки, ISO и экспозиция в режиме видео, установка временных тегов в длинных видеозаписях и множество других улучшений и нововведений. Напомним, что Xiaomi Mi 10 Pro получил квадрокамеру с главным датчиком разрешением 108 Мп. На данный момент смартфон делит первое место в рейтинге камерофонов DxOMark с Oppo Find X2 Pro.