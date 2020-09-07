Обновление улучшило камеру смартфона Realme 7 Pro

Компания Realme выпустила обновление для смартфона Realme 7 Pro, который был представлен несколько дней назад, но в продаже появится только 17 сентября. Помимо прочих нововведений апдейт под номером RMX2170_11_A.11 улучшает работу основной и фронтальной камер. Также обновление привносит сентябрьский патч безопасности.

Напомним, что смартфон оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 60 Гц и яркостью до 600 кд/м2, подэкранным сканером отпечатков пальцев, врезанной в дисплей фронтальной камерой на 32 Мп, квадрокамерой с главным модулем разрешением 64 Мп, чипсетом Snapdragon 720G, стереодинамиками, аккумулятором на 4500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 65 Вт.
Комментарии и отзывы Realme 7 Pro
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