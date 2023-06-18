Обновление улучшило работу OnePlus 10T

Компания OnePlus выпустила обновление прошивки OxygenOS 13.1.0.580 для смартфона OnePlus 10T. Апдейт может похвастаться не только июньским патчем безопасности, но и некоторыми улучшения. Сообщается о более стабильной работы системы в целом и основной камеры в частности, а также об увеличенном времени автономной работы. Пока обновление доступно только для индийских пользователей, но в ближайшее время оно выйдет и в других странах.

Напомним, что выпущенный в прошлом августе OnePlus 10T характеризуется флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, поддержкой 150-Вт зарядки, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2412:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой 10-битного представления цвета и HDR10+, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766, и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч, поддержкой проводной 160-Вт зарядки, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, модулем NFC и стереодинамиками.