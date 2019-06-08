Обновление улучшило работу камеры в Huawei P30 Pro

Недавно компания Huawei выпустила обновление для смартфона Huawei P30 Pro, которое добавило режим одновременной съёмки видео через главную камеру и через телеобъектив. Сегодня стало известно о выходе нового обновления под номером 9.1.0.161, которое также нацелено на улучшение качество фото и видеоматериалов. Свежая прошивка привносит более естественную цветопередачу и устраняют ошибку с некорректным отображением видеороликов, записанных на фронтальную камеру.

Напомним, что Huawei P30 Pro является лидером рейтинга камерофонов по мнению авторитетного сайта DxOMark. Смартфон оснащается четверной камерой с 40-Мп модулем с апертурой f/1.6, ультраширокоугольным на 20 Мп с апертурой f/2.2, телефото на 8 Мп с апертурой f/3.4 и модулем ToF (Time-of-Flight). Камера может похвастаться 10-кратным гибридным зумом и 5-кратным оптическим.