Обновление улучшило работу камеры в смартфонах Honor Magic5

Компания Honor выпустила обновление для флагманских смартфонов серии Honor Magic5, которое, в числе прочего, улучшает работу камеры. Сообщается об оптимизации некоторых режимов, повышении детализации фото и видео, улучшении производительности и отзывчивости устройства, а также исправлении совместимости со сторонними приложениями. Сейчас апдейт, размером 722 МБ, доступен только для китайских пользователей, но в скором времени он выйдет и в других странах.

Напомним, что пару месяцев назад лаборатория DxOmark назвала Honor Magic5 Pro лучшим в камерофоном на рынке. Смартфон получил тройную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик Samsung GN2 оптического формата 1,12 дюйма и 23-мм оптика с диафрагмой f/1.9 и оптической стабилизацией), 50 Мп (модуль с 90-мм объективом) и 50 Мп (13-мм оптика с полем зрения 122 градуса).
Itel P40 с батареей на 6000 мАч оценили в $92 …
Компания Itel пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью P40, которая обойдется в Индии примерно …
Xiaomi 13 Ultra получит режим быстрой съемки …
Компания Xiaomi опубликовала новый тизер, посвященный флагманскому камерофону Xiaomi 13 Ultra. Утверждает…
Инсайдеры рассказали о главной фишке iPhone 16 Pro Max…
Хотя прошло меньше полугода с момента релиза смартфонов iPhone 14, и компания ещё официально не подтверди…
Realme объявила дату выхода смартфона GT Neo5…
Компания Realme объявила дату презентации смартфона Realme GT Neo5, который первым в мире получит поддерж…
Samsung Galaxy S23 Ultra, как оказалось, сильно царапается…
Новые смартфоны компании Samsung только недавно отправились в официальную продажу, а уже сегодня появилас…
Xiaomi Civi 3 засветился в базе данных IMEI …
В базе данных IMEI обнаружилось упоминание еще не представленного официально смартфона Xiaomi Civi 3, кот…
Xiaomi 13 Ultra получит два 50-Мп датчика Sony IMX858 для зу…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился новыми подробностями о флагманском смартфоне Xiaom…
Nubia Z50 Ultra показали на фото после анонса …
В сети появились качественные фотографии представленного вчера флагманского смартфона Nubia Z50 Ultra. На…
Обзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеровОбзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеров
Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
Обзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетникОбзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетник
Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor