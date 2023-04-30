Обновление улучшило работу камеры в смартфонах Honor Magic5

Компания Honor выпустила обновление для флагманских смартфонов серии Honor Magic5, которое, в числе прочего, улучшает работу камеры. Сообщается об оптимизации некоторых режимов, повышении детализации фото и видео, улучшении производительности и отзывчивости устройства, а также исправлении совместимости со сторонними приложениями. Сейчас апдейт, размером 722 МБ, доступен только для китайских пользователей, но в скором времени он выйдет и в других странах.

Напомним, что пару месяцев назад лаборатория DxOmark назвала Honor Magic5 Pro лучшим в камерофоном на рынке. Смартфон получил тройную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик Samsung GN2 оптического формата 1,12 дюйма и 23-мм оптика с диафрагмой f/1.9 и оптической стабилизацией), 50 Мп (модуль с 90-мм объективом) и 50 Мп (13-мм оптика с полем зрения 122 градуса).