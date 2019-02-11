Обновленная развивающая игра Speak & Spell из 80-х годов

Компания Basic Fun представила обновленную версию Speak & Spell, которая включает в себя знакомую развивающую игру, простой сегментный ЖК-дисплей и конечно, фирменный оранжево-желтый дизайн.

Нововведением в данной версии является голос. Микросхема TMS1000 внутри оригинального Speak & Spell синтезировала голоса на лету, из-за ограничений памяти и технологии 1978 года - она ​​могла обрабатывать только около 200 слов. Но модель Basic Fun не будет иметь никаких ограничений, это также означает, что голос будет другим. Speak & Spell использует записанный, обработанный диалог, чтобы звучать как синтезированный, вместо того, чтобы генерировать звуки на месте. Это все еще соответствует духу оригинала и предлагает инструкцию к устройству. Обновленный Speak & Spell, появится этой осенью и будет стоить 25 долларов.