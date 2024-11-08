Обновленные Baseus Blade 2 представлены в России

Baseus представил в России обновленную модель пауэрбанка для ноутбуков и смартфонов — Blade 2. Емкость аккумулятора на 12 000 мАч и быстрая зарядка пригодятся в любых поездках, а легкий и компактный корпус позволяет везде носить его с собой и оставаться на связи. Новинка уже доступна на маркетплейсах в официальных магазинах Baseus. Baseus Blade 2 сочетает функциональность, компактность, минималистичный дизайн и эргономичность. Емкий аккумулятор на 12 000 мАч рассчитан на подзарядку не только смартфонов, но и ноутбуков, игровых консолей, умных часов, наушников и другой техники, потребляющей до 65 Вт мощности. Два порта USB-C позволяют одновременно заряжать до двух девайсов. Полезное устройство для людей, которые не могут позволить себе разряженный смартфон.

Компактная модель толщиной всего 7,3 мм легко помещается даже в небольшую сумку или кейс для ноутбука. В поездках и при перелетах пауэрбанк без проблем поместится в ручной клади. Портативный аккумулятор безопасен для техники: программное обеспечение BDIP (Baseus Digital Intelligent Power) распределяет мощность зарядки, предохраняет устройство от коротких замыканий, перегрузки, перегрева и глубокого разряда. Пауэрбанк рассчитан на более чем 20 000 циклов зарядки. Портативные аккумуляторы Baseus Blade 2 доступны к покупке онлайн в официальных магазинах Baseus на маркетплейсах и в скором времени появятся в сети DNS. Рекомендованная розничная цена – 9 999 рублей.