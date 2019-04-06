Обновленные Focals смогут преобразовывать голос в текстовые заметки

North, компания, которая стоит за умными очками Focals, обновляет свои очки, чтобы добавить поддержку элементов управления Spotify.

Пользователи смогут пропускать песни, просматривать название трека и регулировать громкость подключенного к нему устройства с помощью кольца для управления очков, называемого Loop. Также добавлена новая возможность в режиме реального времени выбирать наиболее подходящий маршрут следования, в зависимости от того, куда именно необходимо попасть пользователю.

Кроме того, компания представила функцию «Rewind», которая использует встроенный в очки микрофон. Очки записывают голосовые заметки, отправляют их обратно на серверы North, которые затем обрабатывают и транскрибируют их. Пользователи получат электронное письмо со своими аудио заметками после обработки. Таким образом, разработчики открыто демонстрируют пользователям, что несмотря на прошлогодний релиз, модель все еще будет получать необходимые и крайне полезные дополнения и модификации, которые в итоге будут делать ее более многофункциональной и интересной.