Обновленный Samsung Galaxy Tab S3

Из видимых изменений в прошивке стоит отметить появление новых эмодзи в стандартной клавиатуре, а также расширилась функциональность голосового ассистента Bixby. Апдейт приходит в виде OTA-обновления, то есть его можно загрузить без подключения к компьютеру посредством USB-кабеля из меню «Настройки». Оболочкой системы по-прежнему выступает Samsung One UI. Помимо косметических изменений в дизайне, владельцы планшетов получили поддержку изображений формата HEIF, а также гарнитур Galaxy Buds и Gear Icon X. Для редактирования фотографий в новой версии ОС предусмотрены сразу несколько дополнительных инструментов.О стоимости модели пока неизвестно.