Обновленный комплект внешнего освещения NZXT HUE 2

NZXT представила новую версию комплекта освещения HUE 2 Ambient RGB, который добавляет окружающее освещение в вашу установку, и его можно синхронизировать с существующей экосистемой HUE 2 NZXT. Он оснащен программным обеспечением CAM компании и содержит улучшения, которые облегчат установку.

По сравнению со своим предшественником, в комплект входит модернизированная светодиодная лента 3M с более толстой и прочной клеевой основой. Угловые разъемы были заменены на аккуратные L-образные угловые разъемы.

Модель HUE 2 RGB Ambient доступна для мониторов с диагональю от 26 до 32 дюймов и сверхширокых экранов с диагональю 21, 25 и 34-35 дюймов. Комплект освещения поставляется с собственным микропроцессором для более плавных световых эффектов и мгновенных изменений в зависимости от цвета на вашем дисплее. Комплект HUE 2 Ambient RGB Lighting Kit v2 доступен за $169.