Обновленный ноутбук ASUS Vivobook S14 построены на Intel Lunar Lake

Компания ASUS представила обновленные ноутбуки Vivobook S14 и ExpertBook P5 на базе новых чипов Intel Lunar Lake. Первый оснастили процессорами Core Ultra 7, 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD и кадровой частотой 60 Гц, до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, батареей ёмкостью 75 Втч, двумя интерфейсами USB Type-A и двумя USB Type-C (Thunderbolt 4), портом HDMI, кардридером microSD и поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 7. Цена на ноутбук стартует от 1000 долларов.

Что касается бизнес-ноутбуков Expertbook P5, то они характеризуются алюминиевом корпусом, чипами Intel Core Ultra 7 со встроенной Intel Arc, до 32 ГБ ОЗУ, SSD до 1 ТБ, 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 точек и частотой обновления изображения 144 Гц, а также аккумулятором ёмкостью 63 Втч. Цена на ноутбук стартует от 1300 долларов.