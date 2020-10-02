Обновленный планшет Microsoft Surface Pro X оценен от $1000

Компания Microsoft представила обновленный планшетный ПК Surface Pro X, который получил довольно мало улучшений. Главное изменение, это платформа SQ2, которая немного производительнее и энергоэффективнее процессора SQ1. Также отметим новую, платиновую, расцветку. Остальные характеристики остались неизменными: 13-дюймовый дисплей PixelSense разрешением 2880:1920 пикселей, два симметричных порта USB-C, разъем Surface Connect и модем LTE. Новинка уже доступна для предзаказа в США в четырех версиях, а старт розничных продаж намечен на 13 октября. Итак, версия с платформой SQ1, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти оценен в 1000, с SQ1, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти – 1300, с SQ2, 16/256 ГБ памяти – 1500 долларов, а топовая версия с SQ2, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти будет стоить 1800 долларов.

Комментарии и отзывы Microsoft Surface Pro X
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