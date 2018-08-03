Обновленный планшет Panasonic Toughpad FZ-G1 получил Core i5-7300U vPro

Компания Panasonic в очередной раз обновила защищенный планшет Toughpad FZ-G1, который выпускается с 2013 года. Новинка отличается от февральской версии свежим процессором (Core i5-7300U vPro вместо Core i5 6300U vPro), увеличенной до 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти соответственно. Защита по классификации ATEX Zone 2, военному стандарту MIL-STD-810G, по степени IP65, встроенный сканер штрихкодов, 10,1-дюймовый экран, слот для карт памяти, два разъема USB 2.0, порт Ethernet, модуль GPS, дизайн и Windows 10 Pro – это осталось прежним. Обновленный Toughpad FZ-G1 можно будет купить в Великобритании в конце августа по цене от 2215 долларов.