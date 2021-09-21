Обновленный ридер Kindle Paperwhite оценен в $140

Компания Amazon пополнила ассортимент ридеров обновленной моделью Kindle Paperwhite. Новинку оснастили 6,8-дюймовым монохромным E-Ink-экраном с плотностью пикселей на дюйм 300 PPI, увеличенной яркостью, поддержкой изменения цветовой температуры, симметричным разъемом USB Type-C, который позволяет зарядить ридер за 2,5 часа, 8 ГБ флеш-памяти, корпусом с защитой от влаги в соответствии со степенью IPX8, аккумулятором с автономностью до 10 недель от одного заряда и обновленным интерфейсом, который больше похож на оболочки смартфонов. Также ожидается выход более продвинутой версии Paperwhite Signature Edition с беспроводной зарядкой Qi, датчиком освещённости и 32 ГБ встроенной памяти. Ридеры появятся в продаже в конце месяца по цене в 140 и 190 долларов соответственно.

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