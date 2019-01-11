Обновленный смартфон vivo Z3i Standard Edition

Компания vivo анонсировала еще один вариант своего смартфона Z3i под названием Z3i Standard Edition.

Пока он доступен только в Китае, и это по сути тот же старый Z3i, но с IPS LCD вместо AMOLED-экрана. Благодаря использованию панели IPS сумма на смартфон снижается до 296 долларов. Это на 17% меньше по сравнению с оригинальным Z3i vivo, который стоит 355 долларов. Все остальные параметры остаются на месте - MediaTek Helio P60 SoC, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти. Standard Edition предлагается в двух новых раскрасках - Dream Pink и Starry Night Black.