Обновленное устройство Xiaomi TV Stick 4K

В середине 2020 года две модели Mi TV Stick просочились до официального анонса. К сожалению, более старшая версия с поддержкой 4K так и не вышла. Но год спустя версия 4K снова появилась в FCC (Федеральная комиссия по связи).

Новый Xiaomi TV Stick 4K имеет тот же дизайн, что и Mi TV Stick, поскольку оба являются частью одной линейки и должны были быть выпущены вместе в прошлом году. Следовательно, он также поставляется с обычным минимальным пультом дистанционного управления Xiaomi с поддержкой Bluetooth со встроенным микрофоном для голосового управления и выделенными горячими клавишами для Netflix и Prime Video.

Он работает на процессоре чипе S905Y4, состоящем из процессора ARM Cortex-A35 и графического процессора ARM Mali-G31 MP2. Чипсет работает в паре с 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти. Что касается программного обеспечения, он работает под управлением Android TV 11 с поддержкой ведущих потоковых сервисов, встроенного Chromecast, Google Assistant, Play Store и других.

Благодаря обновленному чипу устройство не только способно воспроизводить контент 4K, но и совместимо с кодеком AV1. Он также поддерживает Dolby Vision, Dolby Atmos и DTS HD. Что касается возможности подключения, флешка поставляется с двухдиапазонным Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 1 разъемом HDMI и 1 разъемом MicroUSB. Он поставляется с кабелем HDMI и адаптером питания.
Комментарии и отзывы Xiaomi TV Stick 4K
OnlyKey DUO разработан для защиты ваших мобильных устройств…
OnlyKey DUO разработан для защиты ваших мобильных устройствOnlyKey Duo - это новая система аутентификации и защиты, разработанная для обеспечения безопасности в сет…
Xiaomi представила термос Mini Insulation Cup MIJIA…
Xiaomi представила термос Mini Insulation Cup MIJIAПродукция Xiaomi охватывает различные сегменты, от премиальных вещей, до дешевых продуктов, таких как Mi …
Accell представляет док-станцию ​​Thunderbolt 4 нового покол…
Accell представляет док-станцию ​​Thunderbolt 4 нового поколКомпания Accell, поставщик инновационных, ориентированных на клиента продуктов и решений для подключения,…
Аккумуляторы Dewalt Powerstack 18v предлагают на 50% больше …
Аккумуляторы Dewalt Powerstack 18v предлагают на 50% больше На этой неделе компания Dewalt, бренд Stanley Black & Decker, объявила о запуске своей новой системы акку…
Sharkoon представляет коврики для мыши SKILLER SGP30 Big Hex…
Sharkoon представляет коврики для мыши SKILLER SGP30 Big HexSharkoon Technologies, международный поставщик высококачественных компонентов и периферийных устройств дл…
Обзор GRAVITERO GR015. Портативный компрессор для автомобиле…
Обзор GRAVITERO GR015. Портативный компрессор для автомобилеКомпрессор в автомобиле хоть и не является обязательным в рамках правил ПДД, но его лучше всегда держать …
HP Presence комплект для совместной работы с видеоконференцс…
HP Presence комплект для совместной работы с видеоконференцсСегодня компания Hewlett-Packard представила свой новый HP Presence, новый комплект решений для конференц…
Adidas и Microsoft выпустят кроссовки Xbox…
Adidas и Microsoft выпустят кроссовки XboxКоманда Microsoft Xbox в сотрудничестве с Adidas создает кроссовки Xbox ограниченным тиражом. В рамках со…
Обзор Silicon Power Boost SU20 (SPU3C07DOCSU200G). Концетратор 7-в-1 с USB-CОбзор Silicon Power Boost SU20 (SPU3C07DOCSU200G). Концетратор 7-в-1 с USB-C
Обзор Hiper HP-WC001 Black. Зарядное устройство с быстрой зарядкойОбзор Hiper HP-WC001 Black. Зарядное устройство с быстрой зарядкой
Обзор ORICO MPS8030. Коврик для клавиатуры и мышкиОбзор ORICO MPS8030. Коврик для клавиатуры и мышки
Обзор Orico MPH-WH. Держатель для смартфонаОбзор Orico MPH-WH. Держатель для смартфона
Обзор DUNOBIL STROM WIRELESS. Пуско-зарядное устройство с Qi и QC 3.0Обзор DUNOBIL STROM WIRELESS. Пуско-зарядное устройство с Qi и QC 3.0
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor