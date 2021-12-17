Обновленное устройство Xiaomi TV Stick 4K

В середине 2020 года две модели Mi TV Stick просочились до официального анонса. К сожалению, более старшая версия с поддержкой 4K так и не вышла. Но год спустя версия 4K снова появилась в FCC (Федеральная комиссия по связи).

Новый Xiaomi TV Stick 4K имеет тот же дизайн, что и Mi TV Stick, поскольку оба являются частью одной линейки и должны были быть выпущены вместе в прошлом году. Следовательно, он также поставляется с обычным минимальным пультом дистанционного управления Xiaomi с поддержкой Bluetooth со встроенным микрофоном для голосового управления и выделенными горячими клавишами для Netflix и Prime Video.

Он работает на процессоре чипе S905Y4, состоящем из процессора ARM Cortex-A35 и графического процессора ARM Mali-G31 MP2. Чипсет работает в паре с 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти. Что касается программного обеспечения, он работает под управлением Android TV 11 с поддержкой ведущих потоковых сервисов, встроенного Chromecast, Google Assistant, Play Store и других.

Благодаря обновленному чипу устройство не только способно воспроизводить контент 4K, но и совместимо с кодеком AV1. Он также поддерживает Dolby Vision, Dolby Atmos и DTS HD. Что касается возможности подключения, флешка поставляется с двухдиапазонным Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 1 разъемом HDMI и 1 разъемом MicroUSB. Он поставляется с кабелем HDMI и адаптером питания.