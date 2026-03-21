Обзор 5 популярных страйкбольных пистолетов

Основное оружие страйкболиста зависит от роли на полигоне. Автомат, снайперская винтовка, пулемет, дробовик – примеров масса. Эти приводы отличаются значительным радиусом поражения, точностью, скорострельностью, что обеспечивает боевую эффективность.

Впрочем, нельзя забывать и о страйкбольном пистолете. Его часто выбирают новички, только начинающие путь в Airsoft, фанаты развлекательной стрельбы по банкам, мишеням. Пистолет – оружие “последнего шанса”, когда основной привод вдруг отказал, кончились боеприпасы, нет времени на перезарядку из-за близости противника. Компактность позволяет носить его в кобуре на поясе, быстро выхватывать – при необходимости.

На закрытых полигонах с минимальными дистанциями боя существуют специальные пистолетные сценарии. Их задача – совершенствование тактики, стратегии, умения использования оружия с ограниченными параметрами. Конечно, для эффективной игры подойдет только надежный пистолет, не вызывающий нареканий в airsoft-сообществе. Какие модели считаются удачными? Что выбрать?

Копия легендарного австрийского пистолета, знакомого любителям Counter-Strike. Относится к электропневматическому классу, не придется постоянно покупать углекислотные баллоны, пополнять запасы Green Gas, взводить пружину. Поддерживает полуавтоматический и автоматический огонь.

Базовые особенности:

Корпус из ABS-пластика. Это дает баланс прочности и легкости. Пистолет весит чуть больше полукилограмма. Он не утяжеляет экипировку, но уверенно выдерживает жесткие эксплуатационные нагрузки, подходит для частых тренировок.

Скорость вылета пульки – 60 метров в секунду. Оптимум для закрытых полигонов, сценариев с минимальными дистанциями боя. Попадания безопасны, не болезненны.

Вместимость магазина – 28 шариков. Добавляет реализма, развивает навык рационального расходования боекомплекта, ведения точной стрельбы.

Нижняя плоскость рамы укомплектована RIS-планкой для закрепления внешнего обвеса. Лазерный целеуказатель повысит точность, эффективность стрельбы на коротких и средних расстояниях. Фонарь поможет лучше ориентироваться на закрытых полигонах с тусклым освещением.

№2. KWC ПМ CO2 GNBB

Газобаллонная модель, копирующая легендарный пистолет Макарова. Материалы корпуса – ABS-полимер и металлический сплав. Масса – 800 граммов. Легким его не назвать, но тяжесть – плюс к надежности. Случайное падение на бетонный пол не обернется трещинами и сколами.

Имитации отдачи у пистолета нет, рама неподвижна. Это несколько снижает реализм стрельбы, но упрощает конструкцию. Можно не опасаться заклинивания и подобных неприятностей. Вдобавок, упрощение – минус к цене.

Начальная скорость выстрела – 135 метров в секунду. Увернуться от столь быстро летящего шарика не удастся, он летит далеко и точно, выдерживает порывы ветра. Игра возможна даже на открытых полигонах.

Вместимость магазина – 13 пулек, одного баллончика хватит примерно на 10 обойм при сохранении исходной скорости вылета. Для развлекательной стрельбы, где показатель не слишком важен – на 14-15.

№3. Cyma Desert Eagle AEP

Компания из КНР в очередной раз подтверждает умение создавать доступное, но надежное оружие, точно копирующее боевые образцы. Модель вдохновлена легендарным Desert Eagle, без которого не обходится ни один компьютерный шутер, будь Counter-Strike или Call of Duty.

Как и армейский аналог, модель массивна. Масса – 916 граммов. Тяжесть, впрочем, компенсируется следующим:

Магазин на 31 шарик. Такая вместимость нехарактерна для пистолетов. Дольше можно не беспокоиться о перезарядке. Есть преимущество перед соперниками, вооруженными Glock, Beretta, ПМ и другими AEP, обоймы которых не вместят даже 20 пулек.

Комбинированная конструкция из полимера и алюминия. Металл – бонус к надежности. Desert Eagle выдержит регулярные тренировки и даже прокатную эксплуатацию.

Емкий аккумулятор. 500 мАч достаточно для 40 полных обойм. Подзарядка не потребуется даже после нескольких раундов.

Удобство хвата. Крупную рукоять легко удерживать даже в плотных перчатках. Нет проблем при взаимодействии с органами управления, спусковым крючком, переключателем режимов огня (автомат и полуавтомат), предохранителем.

Мощная планка для внешнего обвеса. Нужно повысить точность на малых и средних дистанциях, повысить общий антураж? Найдется место под ЛЦУ. Лучше ориентироваться в условиях недостаточной освещенности? Легко встанет фонарик.

№4. WE TT GGBB

Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате. Тайваньская компания WE представляет страйкбольную версию “Тульского Токарева”, поступившего на вооружение еще в 1931 году. Аутентичность модели не вызывает нареканий. Звезда на рукояти с характерным рифлением, точное расположение органов управления – придраться не к чему. Сходства добавляет и функция Blowback. После каждого нажатия на спусковой крючок затвор движется с характерным лязгом.

Другие особенности WE TT GBB:

Источник энергии – Green Gas. Чуть сложнее в использовании, в сравнении с углекислотой, но однозначно – экономичнее. Регулярная заправка не требуется.

Основной материал – алюминиевый сплав. Баланс прочности и массы. Вес – 800 граммов, что упрощает переноску, не утяжеляет экипировку. Жесткости алюминия достаточно для airsoft, он легче оружейной стали, но справляется с ударными нагрузками, не подвержен коррозии, выдерживает падения.

Начальная скорость выстрела – от 90 до 100 метров в секунду. Меньше, чем у углекислотных аналогов, но выше – чем у электропневматических. Параметра хватит даже игры на улице. Шарик летит точно, уверенно держит траекторию, не отклоняется при порывах ветра.

Надежность. Пистолет подойдет для тиров и прокатов. Даже после отстрела сотен и тысяч шаров нет механических проблем. Затвор сохраняет четкость хода, шарики летят без отклонений, точно поражают мишень.

№5. Cyma Beretta M92 AEP

Знаменитая Beretta M92 в 1985 году заменила в американской армии другую легенду – Colt 1911. Копия сделана точно. Сборка добротная, без зазоров и люфтов. Дополнительная подтяжка крепежей не потребуется.

Материалы – модифицированный ударопрочный ABS-полимер и алюминий. Комбинация считается классикой для airsoft, дает баланс веса и жесткости. Масса – чуть больше 700 граммов, пистолет выдерживает падения, эксплуатацию независимо от интенсивности, вплоть до прокатной.

Емкость магазина внушительна – 28 шаров. Лишний раз не придется отвлекаться на перезарядку, есть преимущество перед противником с компактными ПМ и Glock, где в обойму входит не больше 20 боеприпасов. Несколько дополнительных выстрелов на полигоне могут принести победу.

Подобно другим AEP-версиям, Beretta поддерживает автоматический огонь, что ценно на коротких дистанциях. Поразить врага удастся даже без прицеливания, выпустив в его сторону очередь. Начальная скорость выстрела – 60 метров в секунду. Оптимум для закрытых полигонов, CQB и пистолетных сценариев с особыми требованиями к безопасности.

Отдельных слов заслуживает комплектация. В ней есть все для эксплуатации и обслуживания, от блока питания до шариков. Дополнительная покупка боеприпасов не потребуется.