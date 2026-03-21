Обзор 5 популярных страйкбольных пистолетов…

Основное оружие страйкболиста зависит от роли на полигоне. Автомат, снайперская винтовка, пулемет, дробовик – примеров масса. Эти приводы отличаются значительным радиусом поражения, точностью, скорострельностью, что обеспечивает боевую эффективность.
Впрочем, нельзя забывать и о страйкбольном пистолете. Его часто выбирают новички, только начинающие путь в Airsoft, фанаты развлекательной стрельбы по банкам, мишеням. Пистолет – оружие “последнего шанса”, когда основной привод вдруг отказал, кончились боеприпасы, нет времени на перезарядку из-за близости противника. Компактность позволяет носить его в кобуре на поясе, быстро выхватывать – при необходимости.
На закрытых полигонах с минимальными дистанциями боя существуют специальные пистолетные сценарии. Их задача – совершенствование тактики, стратегии, умения использования оружия с ограниченными параметрами. Конечно, для эффективной игры подойдет только надежный пистолет, не вызывающий нареканий в airsoft-сообществе. Какие модели считаются удачными? Что выбрать?
Копия легендарного австрийского пистолета, знакомого любителям Counter-Strike. Относится к электропневматическому классу, не придется постоянно покупать углекислотные баллоны, пополнять запасы Green Gas, взводить пружину. Поддерживает полуавтоматический и автоматический огонь.
Базовые особенности:
Нижняя плоскость рамы укомплектована RIS-планкой для закрепления внешнего обвеса. Лазерный целеуказатель повысит точность, эффективность стрельбы на коротких и средних расстояниях. Фонарь поможет лучше ориентироваться на закрытых полигонах с тусклым освещением.
Газобаллонная модель, копирующая легендарный пистолет Макарова. Материалы корпуса – ABS-полимер и металлический сплав. Масса – 800 граммов. Легким его не назвать, но тяжесть – плюс к надежности. Случайное падение на бетонный пол не обернется трещинами и сколами.
Имитации отдачи у пистолета нет, рама неподвижна. Это несколько снижает реализм стрельбы, но упрощает конструкцию. Можно не опасаться заклинивания и подобных неприятностей. Вдобавок, упрощение – минус к цене.
Начальная скорость выстрела – 135 метров в секунду. Увернуться от столь быстро летящего шарика не удастся, он летит далеко и точно, выдерживает порывы ветра. Игра возможна даже на открытых полигонах.
Вместимость магазина – 13 пулек, одного баллончика хватит примерно на 10 обойм при сохранении исходной скорости вылета. Для развлекательной стрельбы, где показатель не слишком важен – на 14-15.
Компания из КНР в очередной раз подтверждает умение создавать доступное, но надежное оружие, точно копирующее боевые образцы. Модель вдохновлена легендарным Desert Eagle, без которого не обходится ни один компьютерный шутер, будь Counter-Strike или Call of Duty.
Как и армейский аналог, модель массивна. Масса – 916 граммов. Тяжесть, впрочем, компенсируется следующим:
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате. Тайваньская компания WE представляет страйкбольную версию “Тульского Токарева”, поступившего на вооружение еще в 1931 году. Аутентичность модели не вызывает нареканий. Звезда на рукояти с характерным рифлением, точное расположение органов управления – придраться не к чему. Сходства добавляет и функция Blowback. После каждого нажатия на спусковой крючок затвор движется с характерным лязгом.
Другие особенности WE TT GBB:
Знаменитая Beretta M92 в 1985 году заменила в американской армии другую легенду – Colt 1911. Копия сделана точно. Сборка добротная, без зазоров и люфтов. Дополнительная подтяжка крепежей не потребуется.
Материалы – модифицированный ударопрочный ABS-полимер и алюминий. Комбинация считается классикой для airsoft, дает баланс веса и жесткости. Масса – чуть больше 700 граммов, пистолет выдерживает падения, эксплуатацию независимо от интенсивности, вплоть до прокатной.
Емкость магазина внушительна – 28 шаров. Лишний раз не придется отвлекаться на перезарядку, есть преимущество перед противником с компактными ПМ и Glock, где в обойму входит не больше 20 боеприпасов. Несколько дополнительных выстрелов на полигоне могут принести победу.
Подобно другим AEP-версиям, Beretta поддерживает автоматический огонь, что ценно на коротких дистанциях. Поразить врага удастся даже без прицеливания, выпустив в его сторону очередь. Начальная скорость выстрела – 60 метров в секунду. Оптимум для закрытых полигонов, CQB и пистолетных сценариев с особыми требованиями к безопасности.
Отдельных слов заслуживает комплектация. В ней есть все для эксплуатации и обслуживания, от блока питания до шариков. Дополнительная покупка боеприпасов не потребуется.