Обзор 5 популярных страйкбольных пистолетов

Основное оружие страйкболиста зависит от роли на полигоне. Автомат, снайперская винтовка, пулемет, дробовик – примеров масса. Эти приводы отличаются значительным радиусом поражения, точностью, скорострельностью, что обеспечивает боевую эффективность.

Впрочем, нельзя забывать и о страйкбольном пистолете. Его часто выбирают новички, только начинающие путь в Airsoft, фанаты развлекательной стрельбы по банкам, мишеням. Пистолет – оружие “последнего шанса”, когда основной привод вдруг отказал, кончились боеприпасы, нет времени на перезарядку из-за близости противника. Компактность позволяет носить его в кобуре на поясе, быстро выхватывать – при необходимости.

На закрытых полигонах с минимальными дистанциями боя существуют специальные пистолетные сценарии. Их задача – совершенствование тактики, стратегии, умения использования оружия с ограниченными параметрами. Конечно, для эффективной игры подойдет только надежный пистолет, не вызывающий нареканий в airsoft-сообществе. Какие модели считаются удачными? Что выбрать?

№1. Cyma Glock 18C AEP

Копия легендарного австрийского пистолета, знакомого любителям Counter-Strike. Относится к электропневматическому классу, не придется постоянно покупать углекислотные баллоны, пополнять запасы Green Gas, взводить пружину. Поддерживает полуавтоматический и автоматический огонь.

Базовые особенности:

  • Корпус из ABS-пластика. Это дает баланс прочности и легкости. Пистолет весит чуть больше полукилограмма. Он не утяжеляет экипировку, но уверенно выдерживает жесткие эксплуатационные нагрузки, подходит для частых тренировок.
  • Скорость вылета пульки – 60 метров в секунду. Оптимум для закрытых полигонов, сценариев с минимальными дистанциями боя. Попадания безопасны, не болезненны.
  • Вместимость магазина – 28 шариков. Добавляет реализма, развивает навык рационального расходования боекомплекта, ведения точной стрельбы.

Нижняя плоскость рамы укомплектована RIS-планкой для закрепления внешнего обвеса. Лазерный целеуказатель повысит точность, эффективность стрельбы на коротких и средних расстояниях. Фонарь поможет лучше ориентироваться на закрытых полигонах с тусклым освещением.

№2. KWC ПМ CO2 GNBB

Газобаллонная модель, копирующая легендарный пистолет Макарова. Материалы корпуса – ABS-полимер и металлический сплав. Масса – 800 граммов. Легким его не назвать, но тяжесть – плюс к надежности. Случайное падение на бетонный пол не обернется трещинами и сколами.

Имитации отдачи у пистолета нет, рама неподвижна. Это несколько снижает реализм стрельбы, но упрощает конструкцию. Можно не опасаться заклинивания и подобных неприятностей. Вдобавок, упрощение – минус к цене.

Начальная скорость выстрела – 135 метров в секунду. Увернуться от столь быстро летящего шарика не удастся, он летит далеко и точно, выдерживает порывы ветра. Игра возможна даже на открытых полигонах.

Вместимость магазина – 13 пулек, одного баллончика хватит примерно на 10 обойм при сохранении исходной скорости вылета. Для развлекательной стрельбы, где показатель не слишком важен – на 14-15.

№3. Cyma Desert Eagle AEP

Компания из КНР в очередной раз подтверждает умение создавать доступное, но надежное оружие, точно копирующее боевые образцы. Модель вдохновлена легендарным Desert Eagle, без которого не обходится ни один компьютерный шутер, будь Counter-Strike или Call of Duty.

Как и армейский аналог, модель массивна. Масса – 916 граммов. Тяжесть, впрочем, компенсируется следующим:

  • Магазин на 31 шарик. Такая вместимость нехарактерна для пистолетов. Дольше можно не беспокоиться о перезарядке. Есть преимущество перед соперниками, вооруженными Glock, Beretta, ПМ и другими AEP, обоймы которых не вместят даже 20 пулек.
  • Комбинированная конструкция из полимера и алюминия. Металл – бонус к надежности. Desert Eagle выдержит регулярные тренировки и даже прокатную эксплуатацию.
  • Емкий аккумулятор. 500 мАч достаточно для 40 полных обойм. Подзарядка не потребуется даже после нескольких раундов.
  • Удобство хвата. Крупную рукоять легко удерживать даже в плотных перчатках. Нет проблем при взаимодействии с органами управления, спусковым крючком, переключателем режимов огня (автомат и полуавтомат), предохранителем.
  • Мощная планка для внешнего обвеса. Нужно повысить точность на малых и средних дистанциях, повысить общий антураж? Найдется место под ЛЦУ. Лучше ориентироваться в условиях недостаточной освещенности? Легко встанет фонарик.

№4. WE TT GGBB

Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате. Тайваньская компания WE представляет страйкбольную версию “Тульского Токарева”, поступившего на вооружение еще в 1931 году. Аутентичность модели не вызывает нареканий. Звезда на рукояти с характерным рифлением, точное расположение органов управления – придраться не к чему. Сходства добавляет и функция Blowback. После каждого нажатия на спусковой крючок затвор движется с характерным лязгом.

Другие особенности WE TT GBB:

  • Источник энергии – Green Gas. Чуть сложнее в использовании, в сравнении с углекислотой, но однозначно – экономичнее. Регулярная заправка не требуется.
  • Основной материал – алюминиевый сплав. Баланс прочности и массы. Вес – 800 граммов, что упрощает переноску, не утяжеляет экипировку. Жесткости алюминия достаточно для airsoft, он легче оружейной стали, но справляется с ударными нагрузками, не подвержен коррозии, выдерживает падения.
  • Начальная скорость выстрела – от 90 до 100 метров в секунду. Меньше, чем у углекислотных аналогов, но выше – чем у электропневматических. Параметра хватит даже игры на улице. Шарик летит точно, уверенно держит траекторию, не отклоняется при порывах ветра.
  • Надежность. Пистолет подойдет для тиров и прокатов. Даже после отстрела сотен и тысяч шаров нет механических проблем. Затвор сохраняет четкость хода, шарики летят без отклонений, точно поражают мишень.

№5. Cyma Beretta M92 AEP

Знаменитая Beretta M92 в 1985 году заменила в американской армии другую легенду – Colt 1911. Копия сделана точно. Сборка добротная, без зазоров и люфтов. Дополнительная подтяжка крепежей не потребуется.

Материалы – модифицированный ударопрочный ABS-полимер и алюминий. Комбинация считается классикой для airsoft, дает баланс веса и жесткости. Масса – чуть больше 700 граммов, пистолет выдерживает падения, эксплуатацию независимо от интенсивности, вплоть до прокатной.

Емкость магазина внушительна – 28 шаров. Лишний раз не придется отвлекаться на перезарядку, есть преимущество перед противником с компактными ПМ и Glock, где в обойму входит не больше 20 боеприпасов. Несколько дополнительных выстрелов на полигоне могут принести победу.

Подобно другим AEP-версиям, Beretta поддерживает автоматический огонь, что ценно на коротких дистанциях. Поразить врага удастся даже без прицеливания, выпустив в его сторону очередь. Начальная скорость выстрела – 60 метров в секунду. Оптимум для закрытых полигонов, CQB и пистолетных сценариев с особыми требованиями к безопасности.

Отдельных слов заслуживает комплектация. В ней есть все для эксплуатации и обслуживания, от блока питания до шариков. Дополнительная покупка боеприпасов не потребуется.

Crimson Desert не работает на видеокартах Intel Arc…
Странная ситуация сложилась вокруг новой игры Crimson Desert от Pearl Abyss — проект вообще не запускаетс…
NVIDIA получила тонну хейта из-за DLSS 5…
Новая технология DLSS 5 от NVIDIA столкнулась с очень негативной реакцией сообщества — официальное видео …
CD Projekt RED продала магазин игр GOG…
Платформа GOG официально отделяется от CD Projekt RED — игровой компании, которая запустила ориентированн…
Call of Duty: Black Ops 7 стала самой продаваемой игрой в СШ…
Исполнительный директор Circana Мэт Пискателла опубликовал первый ежемесячный отчёт о продажах видеоигр в…
Marathon не будет работать на Steam Deck…
Античит стал острой темой после выхода Steam Deck от Valve, поскольку многие разработчики начали добавлят…
Физиология ментального CS Go атлета…
Один из самых нетривиальных и важных аспектов психологии победителя в CS2 заключается в том, что …
GTA 6 не будут продавать за 100 долларов…
Вокруг стоимости GTA 6 развернулось немало споров — геймеры со всего мира не могут сойтись во мнении отно…
