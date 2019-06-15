Обзор A4Tech MP-80N. Игровой коврик с RGB-подсветкой

RGB-подсветка

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию игровой коврик от компании A4Tech, которая сумеет привлечь внимание геймеров своей стильной RGB-подсветкой. Встречайте, перед вами модель MP-80N. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Игровой коврик A4Tech MP-80N

Кабель для питания

Документация

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплектацию включено следующее:

Особенности

Материал покрытия: ткань

Материал основания: резина

RGB-подсветка: Размеры

Длина: 800 мм

Ширина: 310 мм

Толщина: 4 мм

Внешний вид и функционал

Перед нами стильный игровой коврик, длина которой составляет 800 мм, чего более чем достаточно, чтобы разместить на нем свою клавиатуру и компьютерную мышь. К качеству материалов у нас никаких нареканий не возникло.

Верхняя часть коврика получила тканевое покрытие и выполнено в черном цвете. Она гладкая и бесшовная, что позволяет легко очистить коврик от пыли. Данная поверхность отлично подойдет для любых типов мышек.

Сверху можно увидеть фирменный логотип компании и надпись «Bound by Gaming. Bound by Innovation».

Под прочными простроченными краями коврика можно увидеть RGB-подсветку.

Подсветка работает при помощи специального блока управления, которая питается при помощи обычного кабеля USB-microUSB. Разработчикам следует отдать должное за то, что они дали возможность менять цвет подсветки и даже режим свечения. Всего несколько режимов: переливающийся и дышащий.

Прорезиненное основание коврика позволяет не скользить по поверхности стола.

Ширины в 310 мм, как нам показалось, более чем достаточно для полноценной работы. При помощи игрового коврика A4Tech MP-80N вы сумеете создать на своей игровой зоне совершенно новым вид. Коврик сумеет вписаться в интерьер любого рабочего места.

Итоги

Подводя итоги по игровому коврику A4Tech MP-80N, следует отметить, что данное решение сумеет привлечь внимание многих геймеров, которые давно не могут подобрать для себя большой и удобный коврик с RGB-подсветкой. За небольшую стоимость пользователи получают под свое управление стильное, качественное и многофункциональное решение, которое прослужит длительное время. Среди плюсов следует отметить следующее: строгий дизайн, качественные материалы, наличие RGB-подсветки, блок управления подсветкой и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.