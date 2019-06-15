Обзор A4Tech MP-80N. Игровой коврик с RGB-подсветкой

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию игровой коврик от компании A4Tech, которая сумеет привлечь внимание геймеров своей стильной RGB-подсветкой. Встречайте, перед вами модель MP-80N. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
RGB-подсветка
Комплект поставкиУстройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплектацию включено следующее:
- Игровой коврик A4Tech MP-80N
- Кабель для питания
- Документация
Особенности
- Материал покрытия: ткань
- Материал основания: резина
- RGB-подсветка: Размеры
- Длина: 800 мм
- Ширина: 310 мм
- Толщина: 4 мм
Внешний вид и функционалПеред нами стильный игровой коврик, длина которой составляет 800 мм, чего более чем достаточно, чтобы разместить на нем свою клавиатуру и компьютерную мышь. К качеству материалов у нас никаких нареканий не возникло.
Верхняя часть коврика получила тканевое покрытие и выполнено в черном цвете. Она гладкая и бесшовная, что позволяет легко очистить коврик от пыли. Данная поверхность отлично подойдет для любых типов мышек.
Сверху можно увидеть фирменный логотип компании и надпись «Bound by Gaming. Bound by Innovation».
Под прочными простроченными краями коврика можно увидеть RGB-подсветку.
Подсветка работает при помощи специального блока управления, которая питается при помощи обычного кабеля USB-microUSB. Разработчикам следует отдать должное за то, что они дали возможность менять цвет подсветки и даже режим свечения. Всего несколько режимов: переливающийся и дышащий.
Прорезиненное основание коврика позволяет не скользить по поверхности стола.
Ширины в 310 мм, как нам показалось, более чем достаточно для полноценной работы. При помощи игрового коврика A4Tech MP-80N вы сумеете создать на своей игровой зоне совершенно новым вид. Коврик сумеет вписаться в интерьер любого рабочего места.