Обзор ADATA P16750. Внешний аккумулятор на 16750 мАч

Комплект поставки

Внешний аккумулятор

Кабель USB для зарядки

Документация

Согласитесь, сегодня практически у каждого человека есть несколько мобильных устройств: смартфон, планшет, умные часы, браслет, ноутбук и многое другое. Все они периодически нуждаются в подзарядке аккумулятора. Однако, что делать, если заряд вашего, к примеру, смартфона сел где-то на природе? На помощь приходят внешние аккумуляторы, которые всегда будут под рукой. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию надежного помощника на все случаи жизни. Встречайте, перед вами внешний аккумулятор на 1650 мАч - ADATA P16750. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.Устройство поставляется в фирменной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:

Внешний вид и функционал

Перед нами стильный внешний аккумулятор, который не займет много места в вашем рюкзаке, но веса прибавит точно (375 г.). Корпус устройства выполнен из качественного пластика в двух цветах: синем и черном. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло.

На лицевой стороне девайса расположена функциональная кнопка вкл/выкл устройства и светодиодные индикаторы состояния заряда аккумулятора.

На боковых гранях устройства нет никаких элементов управления.

Сзади можно увидеть техническую информацию.

Снизу размещены два USB-порта для зарядки мобильных устройств и microUSB для зарядки самого аккумулятора. Кроме того, здесь же находится встроенный фонарик, который активируется за счет нажатия и удержания кнопки вкл/выкл. Яркости свечения достаточно для того, чтобы не заблудиться в темноте.

Максимальная выходная мощность устройства составляет 5В/2.1А. Как мы и говорили, емкость аккумулятора составляет 16750 мАч, чего более чем достаточно, чтобы 5-6 раз зарядить свой смартфон, емкостью не больше 2500-3000 мАч. Согласитесь, весьма приятный показатель.

Итоги

Подводя итоги по внешнему аккумулятору ADATA P16750, следует отметить, что перед нами незаменимый помощник, который сумеет спасти ваши мобильные устройства от разрядки аккумулятора. В данном устройстве, как нам кажется, разработчикам удалось достичь идеального баланса между размерами девайса, емкостью аккумулятора и более чем приятной ценой. С ADATA P16750 вы можете не переживать за то, что один из ваших мобильных устройств, отправляясь, к примеру в поход, останется без заряда аккумулятора. Существенных минусов, за все время пользования, нам выявить не удалось.