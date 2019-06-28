Обзор ADATA P16750. Внешний аккумулятор на 16750 мАч

Согласитесь, сегодня практически у каждого человека есть несколько мобильных устройств: смартфон, планшет, умные часы, браслет, ноутбук и многое другое. Все они периодически нуждаются в подзарядке аккумулятора. Однако, что делать, если заряд вашего, к примеру, смартфона сел где-то на природе? На помощь приходят внешние аккумуляторы, которые всегда будут под рукой. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию надежного помощника на все случаи жизни. Встречайте, перед вами внешний аккумулятор на 1650 мАч - ADATA P16750. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Комплект поставкиУстройство поставляется в фирменной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:
- Внешний аккумулятор
- Кабель USB для зарядки
- Документация
Внешний вид и функционалПеред нами стильный внешний аккумулятор, который не займет много места в вашем рюкзаке, но веса прибавит точно (375 г.). Корпус устройства выполнен из качественного пластика в двух цветах: синем и черном. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло.
На лицевой стороне девайса расположена функциональная кнопка вкл/выкл устройства и светодиодные индикаторы состояния заряда аккумулятора.
На боковых гранях устройства нет никаких элементов управления.
Сзади можно увидеть техническую информацию.
Снизу размещены два USB-порта для зарядки мобильных устройств и microUSB для зарядки самого аккумулятора. Кроме того, здесь же находится встроенный фонарик, который активируется за счет нажатия и удержания кнопки вкл/выкл. Яркости свечения достаточно для того, чтобы не заблудиться в темноте.
Максимальная выходная мощность устройства составляет 5В/2.1А. Как мы и говорили, емкость аккумулятора составляет 16750 мАч, чего более чем достаточно, чтобы 5-6 раз зарядить свой смартфон, емкостью не больше 2500-3000 мАч. Согласитесь, весьма приятный показатель.