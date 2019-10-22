Обзор ASUS RX 5700 TUF Gaming X3 OC Edition

Компания Asus выпустила видеокарту ASUS RX 5700 TUF Gaming X3 OC Edition и сделала несколько заявлений. К ним относятся 144-часовое тестирование, технология Auto-Extreme, которая использует автоматизацию для повышения надежности.

Модель выполнена в стиле TUF Gaming, Asus использовали оригинальную смазку для трех вентиляторов с двумя шарикоподшипниками. Тактовые частоты выше чем у стандартной версии, 1720 МГц, что на 95 МГц выше. 8 Гб памяти GDDR6 работающей на 256-битной шине с пропускной способностью памяти 448 ГБ/с.

Стоимость видеокарты ASUS RX 5700 TUF Gaming X3 OC Edition 379,99 евро.