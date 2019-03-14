Обзор AdVenture Capitalist. Лучшая игра в своем роде

2019-03-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - AdVenture Capitalist; [148]
Авторам игровых мобильных проектов приходится постоянно балансировать между сложным геймплеем, понятным управлением и продуманной экономикой, которая даст возможность игроку получать удовольствие. Получается далеко не у всех и из-за этого большая часть кликеров выходит довольно посредственной. Но, есть в жанре классные игры, которые приносят удовольствие и могут увлечь вас на довольно длительное время. Вот о такой игре мы сегодня и поговорим — AdVenture Capitalist отличный представитель жанра.

Экономика

Очень важно, чтобы при разработке игры у разработчика было понимание экономической модели, которая будет подталкивать геймера к новым свершениям. То есть, есть классные игры с упором на экономическое развитие, которые совершенно ужасно реализованы и которые играются ужасно, так как геймер не совсем понимает, что происходит на экране. У AdVenture Capitalist такой проблемы нет — вы получаете массу удовольствия от происходящего, так как все цифры и изменения на экране понятны без лишних слов. Например, мне сразу стало понятно, что я могу улучшать первое предприятие и зарабатывать небольшие суммы, но при этом не смотреть в сторону игры вообще. Либо же я могу вкладывать деньги в четвертое предприятие, но тогда мне нужно будет клацать пальцем по дисплею для получения прибыль, пусть она и будет в разы больше. В этом заключается преимущество хорошей экономической стратегии — она увлекает.

Развитие

На протяжении всего прохождения игры, если это можно так назвать, вам нужно постоянно думать про улучшение своих предприятий. Здесь есть несколько важных советов. Во-первых, сразу постарайтесь купить менеджеров хотя бы для первых пяти-семи предприятий, так как это упрощает вам жизнь — не нужно будет самостоятельно нажимать на дисплей, чтобы запустить производство. И это очень удобно, так как можно просто пропустить нажатие и потерять солидную прибыль. Во-вторых, всегда вкладывайте деньги в развитие самого нижнего предприятия из возможных. То есть, не стоит тратить массу ресурсов на улучшение начальных построек, ведь они постепенно дорожают до каких-то невероятных цифр, но приносят при этом смешные деньги. На этапе развития лучше тратить средства на более дорогие апгрейды, ведь они окупаются гораздо быстрее и дают больше денег.

Донат

Естественно, в подобного рода играх важнейшую роль играет донат, ведь таким образом разработчики предоставляют вам возможность получить ускоренное развитие за реальные деньги. В этом случае вам не нужно тратить массу времени на развитие предприятий, изучение механик и поиск самого оптимального пути развития. С другой стороны, вся суть данной игры заключается в удовольствии от этого самого процесса развития. Вы получаете удовольствие не от того, насколько быстро вы прокачали завод до большей прибыли, а от самого процесса планомерной прокачки. Так что вкладывать деньги в донат в этой игре я лично смысла не вижу — буквально через пару дней все вернется в норму и нужно будет донатить опять.

Итог

Совмещать жанр экономических стратегий с кликерами довольно трудно — разработчику нужно не только классно реализовать графику и управление, но и придумать, как сделать свою игру увлекательной для большой аудитории геймеров. В этом плане у AdVenture Capitalist проблем нет — вы заходите и сразу понимаете, что нужно делать, как нужно играть, чтобы получить удовольствие от процесса. Конечно, есть некоторые огрехи вроде слишком уж дорогого доната, который дает много денег, но это явно не та игра, в которую вы захотите вкладывать свои личные деньги.

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