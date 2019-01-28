Обзор Angry Birds Dream Blast. Переосмысление вселенной

Думаю, если вы хоть когда-то играли на смартфоне в игры, то знаете про игру Angry Birds. В свое время это был настоящий хит и в нее играли абсолютно все — стрелять птичками по зеленым свиньям было максимально весело и интересное, особенно если вы научились делать это правильно. Было много уровней разнообразных, много увлекательных персонажей, потом разработчики стали выпускать все больше тематических проектов. Но, в один прекрасный момент геймеры от этого устали — на рынок пришли раннеры, которые вытеснили конкурента и показали, что можно привлекать аудиторию другими способами. С тех пор компания Rovio, которая раньше купалась в деньгах, старается вернуть себе прежнее величие. Некоторые релизы оказывались более-менее успешными, но в целом ничего невероятного студия не показывала. Новая игра под названием Angry Birds Dream Blast и вовсе не похожа на проект про злых птиц.

Геймплей

Игровой процесс построен на поиске одинаковых по цвету шариков на игровом поле. Да, звучит крайне странно, учитывая, что это игра про легендарных птиц, но вам действительно нужно просто смотреть на экран и выбирать одинаковые по цвету шарики, чтобы они мгновенно испарились и на их место встали новые. Конечно, постепенно сложность будут повышать и появятся более интересные уровни, но вся суть геймплея в поиске одного цвета. Это настолько скучно, насколько вообще возможно — вы в буквальном смысле зеваете во время игры. Разработчики не понимают, что такого рода игры увлекают лишь аудиторию подрастающего поколения, остальным же заходить второй раз сюда уже не хочется. Тем не менее, игра очень быстро набрала популярность благодаря своему имени — всем хочется посмотреть на то, что же умеет эта игра и чем она связана с легендарными персонажами. Ответ прост — практически ничем.

Уровни

Разработчики решили, что сложность уровней нужно поднимать максимально плавно. Первые уровней десять настолько легкие, что можно просто тыкать по дисплею и даже не смотреть на цвет шариков. Игра все равно будет пройдена, так как разработчикам крайне важно вовлечь вас в игровой процесс, чтобы вы зашли дальше и захотел вложить свои деньги. Это стандартная механика привлечения внимания игрока — вы просто активно играете первые пару десятков уровней и не чувствуете сложность, а потом игра постепенно становится сложнее и нужно уже бонусы вспомогательные использовать.

Донат

Здесь в силу вступают встроенные покупки. Во-первых, у вас есть несколько сердец, они же энергия, которые тратятся в том случае, если вы проиграли на уровне. Вы их можете пополнить за реальные деньги, естественно. Кроме этого, у вас есть возможность купить золотых монет и за них уже приобрести разнообразные бонусы, позволяющие легко пройти даже самый сложный уровень на карте. Это, конечно, не очень приятно, но в целом уровни можно и без доната проходить, просто далеко не с первого раза получится. Деньги тянут очень умело и правильно, сразу видно, что разработчик знает свое дело на отлично.

Итог

Не могу сказать, что игра меня разочаровала. Волна популярности Angry Birds уже давно прошла, сейчас многие геймеры даже и не помнят, что это такое. Так что относишься к игре точно так же, как и к другим проектам данного жанра. И в этом плане у новинки все стандартно, как у всех — уровни красивые, интересные, постепенно повышается сложность и становится такой, что пройти уровень без бонусов практически нереально. Вы либо не морочите себе голову и удаляете игру, либо спокойно вкладываете деньги и продвигаетесь дальше. Здесь каждый решает для себя сам.