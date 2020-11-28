Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.
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Комплект поставкиУстройство поставляется в компактной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя лишь необходимое: телефон, аккумулятор, зарядное устройство и документацию.
Внешний видСтильный и брутальный дизайн с рубленными углами сумеет привлечь внимание мужчин. В нашем распоряжении боевая раскраска, которая, как нам кажется, отлично подойдет для пользователей, ведущих активный образ жизни. На первый взгляд может показаться, что BQ 2824 Tank T защищенный телефон, но это лишь иллюзия.
Спереди расположен большой 2.8 дюймовый цветной экран. Он действительно большой, что позволяет комфортно пользоваться телефоном.
Здесь же находятся функциональные кнопки и цифровой блок клавиш.
На боковых гранях можно увидеть пластиковые вставки для лучшего хвата.
Снизу разъем MicroUSB, для гарнитуры и микрофон.
Сверху размещены отверстия для ремешка. Ближе к центру находятся фонарик и датчик измерения температуры.
Сзади виднеется камера и отверстия динамика.
Задняя крышка открывается. Под ней спрятан аккумулятор. Понравилось то, что разработчики добавили сразу два слота под SIM и даже слот для microSD карты.
ТестыПеред нами классический телефон с привлекательным дизайном. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Корпус выполнен из пластика. В руке держать очень удобно. Однако из-за малого веса у пользователей может появиться небольшое чувство дискомфорта.
2.8 дюймовый TFT экран с разрешением 320х240 показал неплохие результаты в работе. Яркости вполне достаточно. Экран хорошо читается при прямых попаданий солнечных лучей, и он действительно большой. Есть лишь один небольшой минус – не лучшие углы обзора.
Устройство поддерживает стандарт связи GSM 900/1800/1900. Здесь нет никакого браузера, поэтому нет возможности пользоваться Интернетом, если не считать платных подписок на Фанбокс и Смешок, которые предустановлены в телефоне. Как нам кажется, этими приложениями вряд ли кто-то будет пользоваться. Само качество связи, на наше удивление, хорошо показало себя в работе. Телефон отлично справляется с работой даже в закрытых помещениях. Связь держится уверенно и не прерывается. Собеседника слышно отчетливо и без всяких помех.
Понравилось то, что данный телефон поддерживает беспроводную связь Bluetooth 3.0, что позволяет подключать к устройству беспроводные наушники.
Объем встроенной и оперативной памяти составляет 32 Мб. Сразу же хочется отметить, что для того, чтобы загрузить в телефон, к примеру музыкальные файлы, либо просто фотографию, необходимо установить карту памяти. Встроенная память полностью занята предустановленными приложениями и инструментами. Устройство поддерживает microSD карты до 32 Гб.
Меню у телефона самое простое и в то же время очень удобное. Разработчики не поленились добавить множество мультимедийных функций – просмотр фотографий, аудио/видео проигрыватель, FM-радио, файловый менеджер, калькулятор и многое другое.
Не понравилось лишь то, что в телефон предустановлено множество игр, однако поиграть в них бесплатно можно лишь 4 раза. Если захотите продолжить, придется заплатить. Цена за одну игру, конечно, не заоблачная, но все же.
Мощности аккумулятора в 1800 мАч более чем достаточно, чтобы не задумываться о подзарядке около трех дней, при условии, что вы не будете использовать телефон в качестве музыкального проигрывателя.
В BQ 2824 Tank T предусмотрен встроенный фонарик, который светит достаточно ярко. Однако главной фишкой телефона является наличие датчика для измерения температуры, показатели которого, после проведенных тестов, близки к правдоподобным.
Удобно то, что запускать данные функции можно при помощи клавиш быстрого доступа. Функции размещены на цифровом блоке клавиш. Для удобства разработчики добавили специальные обозначения.