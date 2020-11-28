Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогой мобильный телефон от компании BQ, которая не перестает радовать своих покупателей недорогими и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами кнопочный телефон с датчиком измерения температуры, модель 2824 Tank T.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя лишь необходимое: телефон, аккумулятор, зарядное устройство и документацию.

Внешний вид

Стильный и брутальный дизайн с рубленными углами сумеет привлечь внимание мужчин. В нашем распоряжении боевая раскраска, которая, как нам кажется, отлично подойдет для пользователей, ведущих активный образ жизни. На первый взгляд может показаться, что BQ 2824 Tank T защищенный телефон, но это лишь иллюзия.

Спереди расположен большой 2.8 дюймовый цветной экран. Он действительно большой, что позволяет комфортно пользоваться телефоном.

Здесь же находятся функциональные кнопки и цифровой блок клавиш.

На боковых гранях можно увидеть пластиковые вставки для лучшего хвата.

Снизу разъем MicroUSB, для гарнитуры и микрофон.

Сверху размещены отверстия для ремешка. Ближе к центру находятся фонарик и датчик измерения температуры.

Сзади виднеется камера и отверстия динамика.

Задняя крышка открывается. Под ней спрятан аккумулятор. Понравилось то, что разработчики добавили сразу два слота под SIM и даже слот для microSD карты.

Тесты

Перед нами классический телефон с привлекательным дизайном. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Корпус выполнен из пластика. В руке держать очень удобно. Однако из-за малого веса у пользователей может появиться небольшое чувство дискомфорта.

2.8 дюймовый TFT экран с разрешением 320х240 показал неплохие результаты в работе. Яркости вполне достаточно. Экран хорошо читается при прямых попаданий солнечных лучей, и он действительно большой. Есть лишь один небольшой минус – не лучшие углы обзора.

Устройство поддерживает стандарт связи GSM 900/1800/1900. Здесь нет никакого браузера, поэтому нет возможности пользоваться Интернетом, если не считать платных подписок на Фанбокс и Смешок, которые предустановлены в телефоне. Как нам кажется, этими приложениями вряд ли кто-то будет пользоваться. Само качество связи, на наше удивление, хорошо показало себя в работе. Телефон отлично справляется с работой даже в закрытых помещениях. Связь держится уверенно и не прерывается. Собеседника слышно отчетливо и без всяких помех.

Понравилось то, что данный телефон поддерживает беспроводную связь Bluetooth 3.0, что позволяет подключать к устройству беспроводные наушники.

Объем встроенной и оперативной памяти составляет 32 Мб. Сразу же хочется отметить, что для того, чтобы загрузить в телефон, к примеру музыкальные файлы, либо просто фотографию, необходимо установить карту памяти. Встроенная память полностью занята предустановленными приложениями и инструментами. Устройство поддерживает microSD карты до 32 Гб.

Меню у телефона самое простое и в то же время очень удобное. Разработчики не поленились добавить множество мультимедийных функций – просмотр фотографий, аудио/видео проигрыватель, FM-радио, файловый менеджер, калькулятор и многое другое.

Не понравилось лишь то, что в телефон предустановлено множество игр, однако поиграть в них бесплатно можно лишь 4 раза. Если захотите продолжить, придется заплатить. Цена за одну игру, конечно, не заоблачная, но все же.

Мощности аккумулятора в 1800 мАч более чем достаточно, чтобы не задумываться о подзарядке около трех дней, при условии, что вы не будете использовать телефон в качестве музыкального проигрывателя.

В BQ 2824 Tank T предусмотрен встроенный фонарик, который светит достаточно ярко. Однако главной фишкой телефона является наличие датчика для измерения температуры, показатели которого, после проведенных тестов, близки к правдоподобным.

Удобно то, что запускать данные функции можно при помощи клавиш быстрого доступа. Функции размещены на цифровом блоке клавиш. Для удобства разработчики добавили специальные обозначения.

Итоги

Подводя итоги по BQ 2824 Tank T, следует отметить, что перед нами не просто бюджетный классический телефон, но и многофункциональное устройство для повседневной жизни. Данный девайс идеально подойдет для любителей активного отдыха. Стильный дизайн, наличие фонарика, датчика измерения температуры, поддержка беспроводной связи Bluetooth и конечно же привлекательная цена, все это сумеет заинтересовать внимание покупателей. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Возможно, для кого-то покажется странным отсутствие дополнительной защиты, к примеру от попадания влаги. Однако не стоит забывать о том, что перед нами все же бюджетная модель классического телефона. Как нам кажется, BQ 2824 Tank T бьет своих конкурентов на повал.
Комментарии и отзывы BQ 2824 Tank T
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