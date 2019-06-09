Обзор Baseus BS-EU905 и Data Cable. Быстрая зарядка и кабель для смартфона

2019-06-09, Автор - Айдар Габдулхаков; [328]
Наверняка многие из вас сталкиваются с тем, что зарядное устройство вашего мобильного телефона недостаточно быстро заряжает, а кабель быстро изнашивается. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию тандем из зарядного устройства Baseus Quick Charge и USB Type-C кабеля Baseus Data Cable, которые в паре сумеют не только быстро зарядить ваше мобильное устройство, но обеспечить и надежной защитой. Давайте чуть ближе познакомимся с данными решениями.

Комплект поставки и цена

На момент написания обзора Baseus BS-EU905 и Baseus Data Cable можно было приобрести в интернет-магазине Алиэкспресс по привлекательной цене в 1209 и 268 рублей. Устройства поставляются в компактных упаковках и внутри нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости данных решений.

Особенности Baseus BS-EU905

  • Тип: сетевое зарядное устройство
  • Интерфейс подключения: USB, USB Type C
  • Цвет: Белый
  • Материал: ABS + ПК
  • Диапазон напряжения: 110 - 220 В
  • Выходная мощность: 5 А, 30 Вт макс
  • Выход USB: 4.5V/5V/9V/12V
  • Выход Type-C: 4.5V/5V/9V/12V/15V/20V
  • Поддержка быстрой зарядки: QC2.0/QC3.0/QC4.0

Особенности Baseus Cafule Series Type-C PD2.0

  • Интерфейс: USB Type-C / USB Type-C
  • Совместимость: Устройства с разъемом USB Type-C
  • Выходная мощность: 60W
  • Пропускная способность: 20V / 3A (Max)
  • Передача данных: 480 Мб/с
  • Поддержка технологий: Power Delivery 2.0, Quick Charge 3.0
  • Материалы: Алюминий, TPE, нейлон
  • Длина: 2 метра

Дизайн и функционал

Для начала давайте познакомимся с сетевым зарядным устройством от Baseus. Перед нами компактное, стильное решение, которое придется по душе даже самым капризным пользователям. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло. Благодаря мощной начинке устройство существенно прибавило в весе.

Корпус СЗУ выполнен из прочного пластика с глянцевым покрытием в белом цвете. Все края закруглены.

В данной модели зарядного устройства использовано сразу два выходных разъема: USB и USB Type-C, что позволяет одновременно заряжать, к примеру, сразу ноутбук и ваш смартфон. Кроме того, данное решение поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0, что позволило получить выходную мощность в 30 Вт и силу тока до 5А, что позволяет очень быстро заряжать ваши устройства: ноутбук, смартфон и другие гаджеты.

Подключается Baseus BS-EU905 к сети при помощи евровилки (110 до 220В). Пользователям понравится то, что порты для подключения расположены не так близко друг к другу.

Разработчикам следует отдать должное. Ведь устройство автоматически определит подключенное к нему устройство и самостоятельно подберет необходимое напряжение для зарядки, что позволяет не переживать за сохранность подключенного девайса. Отдельное внимание следует уделить тому, что Baseus BS-EU905 также обзавелся и системой безопасности от различного рода неполадок в электрической сети.

Для того, чтобы получить максимальную выдачу в работе данного девайса мы предлагаем вам ознакомиться с кабелем USB Type-C для зарядки от Baseus. Спросите почему? Пропускная способность данного кабеля составляет 20V 60W, что дает пользователям максимальную эффективность от зарядки.

Кроме того, данное решение получило под свое управление поддержку протоколов быстрой зарядки PD 2.0 и QC 3.0, чем могут похвастаться далеко не все. Другими словами, на выходе вы получаете зарядку без всякой потери мощности и скорости. Данный кабель отлично справляется даже с зарядкой ноутбуков. Отдельное внимание следует уделить тому, что кабель для зарядки обзавелся нейлоновой оплеткой, что позволило существенно продлить срок его службы.

Алюминиевые коннекторы устойчивы к механическим повреждениям, а сам корпус USB Type-C защищен термоэластопластом (TPE), что обеспечило надежную защиту все конструкции.

В нашем распоряжении кабель, выполненный в красном цвете. Для удобства переноски разработчики добавили специальный зажим липучку. Благодаря комфортной длине в 2 метра, данным кабелем будет удобно пользоваться даже во время зарядки, лежа в теплой постели.

Данный тандем, который состоит из СЗУ и кабеля USB Type-C, вы получаете универсальное решение, которое подойдет на все случаи жизни. СЗУ вы можете использовать одновременно в качестве зарядки сразу двух устройств, к примеру: ноутбука и смартфона. Кабель Baseus и вовсе можно использовать для передачи данных с вашего мобильного устройства на ПК. Благодаря высокой скорости передачи данных, которая достигает практически 500 Мб/с вы сумеете сэкономить ваше драгоценное время и потратить его с пользой.

Итоги

Подведем итоги по Baseus BS-EU905 и кабелю USB Type-C. Как нам кажется, Baseus сумела создать идеальный тандем для того, чтобы ваши устройства не оставались без зарядки и подзарядить их можно было как можно быстрее и надежнее. Другими словами, за небольшую сумму вы получаете под свое управление универсальное решение, которое сумеет приглянуться даже самым капризным покупателям. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы, поддержка быстрой зарядки, быстрая передача данных при помощи кабеля USB Type-C, отличная защищенность и конечно же привлекательная цена. Никаких минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Baseus BS-EU905 и кабель USB Type-C полностью оправдывают себя и, как нам кажется, бьют своих конкурентов наповал.

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