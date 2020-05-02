Обзор Baseus C30C-03. USB-концентратор 5 в 1

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку из Поднебесной, которая отлично подойдет для пользователей MacBook и ноутбуков, которые ограничены USB-портами. Встречайте, перед вами USB-концентратор 5 в 1 – Baseus C30C-03. На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 33 американских доллара.

Видео обзор

Комплект поставки

Baseus C30C-03 поставляется в стилизованной прозрачной упаковке. Комплект поставки включает в себя лишь само устройство и документацию.

Внешний вид и функционал

Компактный, стильный, элегантный. Здесь нет ничего лишнего. Дизайн устройства сумеет привлечь внимание большинство покупателей. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Сверху размещен световой индикатор состояния работы.

На противоположной стороне можно увидеть краткую информацию и две резиновые ножки, позволяющие не скользить устройству по поверхности.

На одну из боковых граней вынесено сразу три USB 3.0 порта и один USB-C порт для зарядки ноутбука.

На торце находится разъем HDMI, позволяющий передавать картинку на монитор, либо проектор в высоком разрешении 4K UHD или Full HD (до 3840х2160Р / 30 Гц).

Длины кабеля для подключения к ноутбуку более чем достаточно для комфортной работы.

USB 3.0 порты поддерживают высокую скорость передачи данных до 5 Гбит/с и позволяют подключить, при необходимости, периферийные устройства и внешние накопители. Кроме того, порт USB-C поддерживает технологию быстрой зарядки и обеспечивает мощность до 60 Вт (20В/3А).

Понравилось то, что для работы нет необходимости устанавливать дополнительных драйверов, достаточно просто подключить Baseus C30C-03 к вашему ноутбуку или MacBook.

Итоги

Подводя итоги по USB-концентратору Baseus C30C-03, следует отметить, что перед нами идеальное решение для пользователей MacBook и ноутбуков с ограниченным количество USB-портов. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, приемлемая цена, отличный функционал, поддержка быстрой зарядки, высокая скорость передачи данных и поддержка передачи изображения в высоком разрешении 4K. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.
Комментарии и отзывы Baseus C30C-03
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