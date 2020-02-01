Обзор Baseus GaN Mini. Сетевое зарядное устройство с быстрой зарядкой

Вы часто в разъезде и частенько нуждаетесь в компактном зарядном устройстве? Кажется пришло время обратить внимание на очередную новинку компании Baseus, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами сетевое зарядное устройство с функцией быстрой зарядки и сразу тремя USB портами, модель Baseus GaN Mini. Давайте детальней изучим данное решение.

Комплект поставки и цена

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о сетевой зарядке. На момент написания обзора Baseus GaN Mini можно было приобрести приблизительно за 3300 рублей. Комплект поставки включает в себя лишь само устройство и документацию.

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих покупателей. Следует отметить, что Baseus GaN Mini, в отличии от конкурентов, существенно компактней. Корпус выполнен из прочного матового пластика в белом цвете. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

В розетке устройство сидит очень плотно и не шатается.

На одной из боковых граней можно увидеть полную техническую информацию USB-портов.

На противоположной стороне находится светодиодный индикатор состояния работы, который загорается при подключении устройства к розетке.

USB-C1: 3.3В-11В/3А, 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/3.25А (65W max)

USB-C2: 3.3В-11В/2.7А, 5В/3А, 9В/3А, 12В/2.5А, 15В/2А, 20В/1.5А (30W max)

USB-A: 4.5В/5А, 5В/4.5А, 9В/3А, 12В/2.5А, 20В/1.5А (30W max)

USB-C1+USB-C2: 45Вт+18Вт (63Вт)

USB-C1+USB-A: 45Вт+18Вт (63Вт)

USB-C2+USB-A: 5В/3А (15Вт)

USB-C1+USB-C2+USB-A: 45Вт+15Вт (60W)

На тыльной стороне девайса размещены сразу три USB-порта, два из которых USB Type-C. Далее предлагаем ознакомиться с техническими характеристиками каждого из них:

Как вы можете заметить, даже при одновременном подключении к Baseus GaN Mini сразу три устройства для зарядки, пользователи не так существенно теряют эффективность зарядки, что позволяет обеспечить достаточно быструю подзарядку мобильных устройств.

Кроме того, благодаря поддержке технологии быстрой зарядки, пользователи сумеют очень быстро зарядить, к примеру свой смартфон сидя в кафе за чашечкой кофе.

Итоги

Не стоит забывать и о том, что Baseus Gan легко справляется с зарядкой ноутбуков, а все благодаря тому, что первый USB-C выдает заявленные 65Вт.Подводя итоги по сетевому зарядному устройству Baseus GaN Mini, следует отметить, что перед нами действительно универсальное решение для тех пользователей, у которых нет времени засиживаться на одном месте, а необходимость быстро подзарядить мобильные устройства есть. Baseus GaN Mini, как нам кажется, идеально справляется со всеми поставленными задачи и достоин внимания покупателей. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, компактные габариты, качественные материалы и сборка, отличная начинка, быстрая зарядка и конечно же приемлемая цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.