Обзор Baseus Letour Dual U Charger. Сетевая зарядка с двумя USB

Согласитесь, пользователи мобильных устройств часто встречаются с проблемой, когда не хватает разъемов для зарядки, либо во время очередной поездки приходится брать сразу несколько адаптеров питания, чтобы была возможность зарядить свой смартфон и планшет в одно время. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию решение данной проблемы. Встречайте, перед вами сетевая зарядка сразу с двумя USB портами от компании Baseus, которая не перестает радовать своих покупателей стильными, многофункциональными и в то же время доступными решениями. Встречайте, перед вами модель Letour Dual U Charger.

Комплект поставки

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.Устройство поставляется в стилизованной упаковке с прозрачным окошком, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. В комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости адаптера питания. Внутри коробки находится лишь само устройство и документация.

Внешний вид и функционал

Современный и стильный дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание покупателей. К качеству материалов и сборки у нас никаких нареканий не появилось. Корпус выполнен из огнестойкого пластика в двух цветах: сером и белом.

Работает устройство от сети 220В. Максимальное входное напряжение составляет 240В, когда минимальное значение равно 100В.

На одной из граней красуется логотип компании производителя.

Центральная часть корпуса выполнена сером цвете. Здесь же можно найти техническую информацию.

На тыльной стороне разместились сразу 2 USB порта, позволяющие одновременно заряжать сразу два девайса. Максимальное выходное напряжение составляет 5В/2.4А, чего более чем достаточно, чтобы зарядить свой смартфон, планшет, либо другие мобильные устройства.

Плюс данного адаптера питания в том, что устройство не повредит подключенный к нему гаджет, так как зарядка будет осуществляться лишь с поддерживающей силой тока, к примеру, вашего смартфона. Данный адаптер питания подойдет практически для любых устройств, которые заряжаются при помощи USB.

Итоги

Особенности

Тип: сетевая зарядка

Количество разъемов: 2

Минимальное входное напряжение: 100 В

Максимальное входное напряжение: 240 В

Максимальное выходное напряжение: 5 В

Макс. выходной ток: 2.4 А

Подводя итоги по адаптеру питания Baseus Letour Dual U Charger следует отметить, что перед нами отличное решение, позволяющее одновременно заряжать сразу два мобильных устройства и при этом не переносить с собой в поездки несколько зарядных устройств. Baseus Letour Dual U Charger сумеет быстро подзарядить ваш смартфон, планшет и другие гаджеты. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, наличие сразу 2 USB и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.