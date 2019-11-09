Обзор Baseus Multi-functional HUB Type-C to 3xUSB+HDM. Многофункциональный концентратор

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Baseus, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами USB-концентратор Baseus Multi-functional HUB.

Комплект поставки

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.Устройство поставляется в фирменной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя сам USB-концентратор и документацию.

Внешний вид и функционал

Baseus Multi-functional HUB получил под свое управление стильный дизайн, который придется по душе даже самым капризным покупателям. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Центральная часть корпуса выполнена из металла.

Сверху, под зеркальной крышкой, разместился LED-индикатор состояния работы.

На одной из боковых граней можно увидеть сразу три скоростных USB-порта и разъемы для SD и microSD карт. Скорость передачи данных USB 3.0 составляет до 5 Гбит/с, что дает возможность быстро выгрузить все необходимые файлы с внешних носителей.

На противоположной гране расположен сквозной порт USB Type-C.

Пользователям понравится наличие разъема HDMI, позволяющий выводить на дополнительный экран видео в высоком разрешении 4K.

Для того, чтобы устройство не скользило по поверхности стола, разработчики добавили на нижнюю часть корпуса резиновые ножки.

Длины кабеля, как нам кажется, более чем достаточно для полноценной работы. Для подключения к ноутбуку используется USB Type-C.

Итоги

Подводя итоги по Baseus Multi-functional HUB, следует отметить, что перед нами отличное решение, позволяющее существенно расширить возможности вашего ноутбука. Пользователям понравится то, что разработчики не стали экономить на материалах, что существенно увеличивает долговечность устройства и позволяет защитить внутренние элементы от всяческих повреждений. Все интерфейсы размещены на оптимальном друг от друга расстоянии, что позволяет задействовать их одновременно. Высокая скорость передачи данных, HDMi с поддержкой 4K, минималистичный и стильный дизайн, качественные материалы и сборка, 7-портовое расширение и приемлемая стоимость. Существенных минусов за время пользования нам выявить не удалось.