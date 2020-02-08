Обзор Baseus S10. Power Bank с беспроводной зарядкой на 10000 мАч

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Baseus, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами Power Bank, модель S10, с емкостью аккумулятора 10 000 мАч и функцией беспроводной зарядки. Давайте детальней изучим данное решение.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя зарядное устройство, кабель USB и документацию.

Внешний вид и функционал

Дизайн Baseus S10 сумеет привлечь внимание большинство покупателей. Дается возможность приобрести устройство в различных цветовых гаммах. В нашем распоряжении версия в синем исполнении. Корпус выполнен из качественного пластика, на котором заметно остаются следы от пальцев. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Сверху можно увидеть логотип компании.

На противоположной стороне размещена выдвижная площадка для смартфона.

Она позволяет закрепить смартфон, подключить к зарядке и, к примеру, смотреть фильм. Очень удобное решение.

На одной из боковых граней расположена функциональная кнопка и индикаторы состояния заряда аккумулятора. Всего пять делений, что позволяет регулировать количество остаточного заряда. Емкость аккумулятора составляет 10 000 мАч, чего вполне достаточно, чтобы зарядить свой смартфон до 3-4 раз.

Кроме того, благодаря поддержке технологии беспроводной зарядки, вам достаточно просто положить свой смартфон к устройству и не тратить время на поиски подходящего кабеля.

На верхнюю гране девайса вынесены сразу три порта: USB, microUSB для зарядки и Type-C. Понравилось то, что устройство поддерживает одновременную зарядку двух устройств. Другими словами, при необходимости, вы можете быстро пополнить заряд аккумулятора не только своего смартфона, но и MP3-плеера. Благодаря поддержке технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0 и USB Power Delivery вам не придется долго ждать. Разъем USB максимально выдает ток в 2.4А.

Итоги

Особенности

Емкость: 10000 мАч (37 Втч)

Одновременная зарядка двух устройств

Поддержка быстрой зарядки: Qualcomm Quick Charge 3.0, USB Power Delivery

Беспроводная зарядка

Напряжение: 5-12 В

Ток: 1.5-2.4 А

Размеры: 70x142x16 мм

Вес: 216 г

Разработчики не забыли позаботиться и о безопасности, добавив систему защиты от короткого замыкания, перегрузки и перегрева.Подводя итоги по Baseus S10, следует отметить, что перед нами универсальный Power Bank, который идеально подойдет не только для домоседов, но и тех, кто ведет активный образ жизни, особенно если в распоряжении есть смартфон с поддержкой функции беспроводной зарядки. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, компактные габариты, качественные сборка и материалы, возможность одновременно заряжать до двух устройств, поддержка быстрой и беспроводной зарядки, емкий аккумулятор и конечно же приемлемая цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.